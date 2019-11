© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella giornata di ieri Samantha Kerr è diventata la calciatrice più pagata al mondo grazie al contratto con il Chelsea che le frutterà 800 mila dollari (726mila euro circa)a stagione. L Football ha stilato la classifica delle dieci calciatrici più pagate – prendendo in esame solo lo stipendio e non gli accordi commerciali con le varie aziende – del pallone in rosa che vede dietro l’australiana il duo Made in USA formato da Alex Morgan e Megan Rapinoe con il Pallone d’Oro in carica Ada Hegerberg che scivola fuori dal podio nel post Mondiale.

Questa la classifica alla luce degli ultimi accordi:

1) Samantha Kerr (Chelsea/Australia) 726 mila euro

2) Alex Morgan (Orlando Pride/Stati Uniti) 408 mila euro

3) Megan Rapinoe (Reign FC/Stati Uniti) 402 mila euro

4) Ada Hegerberg (Lione/Norvegia) 400 mila euro

5) Carly Lloyd (Sky Blue(Stati Uniti) 390 mila euro

6) Amandine Henry (Lione/Francia) 360 mila euro

7) Wendie Renard (Lione/Francia) 348 mila euro

8) Marta (Orlando Pride/Brasile) 340 mila euro

9) Lieke Martens (Barcellona/Olanda) 250 mila euro

10) Lucy Bronze (Lione/Inghilterra) 200 mila euro