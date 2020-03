Olimpiadi posticipate al 2021. Formiga non riununcia al sogno. Nonostante la carta d'identità

Nonostante il rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo la centrocampista del Brasile Miraildes Maciel Mota, più nota come Formiga, non rinuncia al sogno di partecipare alla sua settima Olimpiade consecutiva nonostante il prossimo anno la carta d'identità della calciatrice reciterà 43 anni. Lo ha spiegato la stessa Formiga: “Il mio obiettivo è quello di essere a Tokyo il prossimo anno, continuo ad allenarmi e dedicarmi al calcio come ho fatto in tutti questi anni e lavorando come se i Giochi Olimpici fossero stati quest'anno. - continua la brasiliana – Ovviamente non dipende solo da me, ma sto facendo di tutto per esserci e credo di avere buone possibilità”.

Formiga è una vera e propria Highlander del calcio femminile avendo disputato tutte e sei le edizioni dei Giochi Olimpici da quando è stato introdotto il calcio femminile, vincendo due argenti nel 2004 e nel 2008, oltre a essere la calciatrice con il maggior numero di partecipazioni al Mondiale (sette) e la più anziana calciatrice della competizione. Se dovesse partecipare all'Olimpiade di Tokyo Formiga diventerà anche la più anziana calciatrice ai Giochi battendo la connazionale Meg che nel 1996 scese in campo all'età di 40 anni e 213 giorni.