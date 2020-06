Orlando Pride, Krieger: "Io positiva al Covid il 21 giugno e negativa il 23. È frustrante"

Nei giorni scorsi l’Orlando Pride aveva annunciato la propria assenza alla NWSL Challenge Cup, il torneo che ha sostituito il massimo campionato femminile statunitense in questa stagione, a causa della positività al Coronavirus di sei calciatrici e quattro membri dello staff. Fra le calciatrici risultate positive c’era anche Ali Krieger, stella della nazionale a stelle e strisce, che ha raccontato sul proprio profilo Instagram come ha vissuto questo periodo: “Giugno è stato un mese da montagne russe. Sono risultata negativa al Covid-19 per tre volte in questo mese, poi dopo l’allenamento del 21 giugno ero nel gruppo delle calciatrici risultate positive e ho dovuto fare un secondo test come tutte. E sono risultata negativa il 23 giugno. - continua Krieger – Mi chiedo costantemente se sia stato fatto tutto nel giusto modo e posso dire con sicurezza di sì. Però mi sento arrabbiata, triste, turbata, frustrata e delusa, da giorni non riesco a dormire”.