Padova femminile, le calciatrici si allenano regolarmente: "Non può essere un virus a fermarci"

“Nei momenti difficili, e questo lo è, le donne dimostrano di avere più senso di responsabilità e, di sicuro, anche più ragionevolezza”.

A dirlo è Fabio Di Stasio, allenatore del Calcio Padova Femminile che ieri mattina ha veicolato alle sue atlete via whatsapp la domanda: “Ragazze, cosa pensate circa l’allenamento di stasera?”.

La risposta, univoca, non si è fatta attendere: “Mister, non scherzare: facciamo regolarmente l’allenamento!”.

E così, ieri sera, si sono tutte presentate nonostante il campionato sia, come noto, sospeso.

“Ovviamente – riferisce Di Stasio – abbiamo messo in atto tutte le avvertenze del caso: non più di dieci atlete per spogliatoio e indumenti direttamente nelle borse delle singole”. La foto di rito, ad inizio allenamento, conferma non solo la voglia di socialità delle ragazze ma anche la loro voglia di non darla vinta alla paura.

“D’altra parte – hanno ribadito – non può essere un virus a farci tornare indietro adesso che il calcio femminile ha messo fuori la testa!”.