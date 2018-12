Pallone d’Oro asiatico, fra le donne vince Wang Shuang

Nella giornata di oggi è stato assegnato anche il Pallone d’Oro asiatico per il calcio femminile. A vincere il prestigioso titolo è stata la cinese Wang Shuang, centrocampista classe ‘95 del Paris Saint-Germain. Il premio per miglior allenatrice è andato invece al ct giapponese Asako Takakura, mentre quello di miglior giovane è andato a un’altra nipponica come Saori Takarada del Cerezo Osaka Sakai Ladies.

