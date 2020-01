Il calcio femminile in Sud America abbatte un’altra barriera in questo inizio di 2020. Dopo il tesseramento in Argentina di Mara Gomez, prima calciatrice transessuale a giocare nel massimo campionato del Paese, in Brasile è arrivato il primo tesseramento di una calciatrice non udente.

Si tratta di Stefany Krebs, meglio nota come Tefy, vincitrice del Mondiale di futsal per giocatrici non udenti e con deficit uditivo con il Brasile, che ha firmato con il Palmeiras femminile. “Nel 2020 voglio dare il meglio e fare di tutto per portare questo club al titolo. - ha spiegato la calciatrice con l’aiuto di un’interprete – Ringrazio il Palmeiras che mi ha aperto le porte, desideravo da tempo questa esperienza e mi sto sentendo a casa”.