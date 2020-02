Panchina d'Oro, ecco chi ha trionfato nel calcio femminile

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiati a Coverciano anche i migliori allenatori del calcio femminile. Panchina d'Argentino Serie B assegnata ad Alessandro Pistolesi dell'Empoli Ladies. "Sono emozionato e ringrazio chi mi ha concesso di poter continuare un percorso che va avanti da 35 anni. E poi grazie ai colleghi: ricevere un premio così è importante per tutti noi", ha detto dal palco.

Betty Bavagnoli della Roma Femminile si è invece aggiudicata il premio come miglior tecnico per l'ultima Serie A di calcio femminile.

