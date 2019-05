Panchina d’Oro femminile: vince Betty Bavagnoli della Roma

Attraverso un post su Twitter la Roma ha annunciato che l’allenatrice della squadra femminile giallorossa Elisabetta Bavagnoli ha vinto la Panchina d’Oro per la stagione 2018/19. È un riconoscimento che ricevo io, ma non sarei nessuno se non fossi stata supportata dal lavoro della società, della squadra e dello staff. - ha commentato Bavagnoli a Roma Tv - Lo devo a loro. Lo voglio condividere anche con i tifosi che ci sono stati sempre vicini".

Anche il presidente del club, James Pallotta, ha voluto congratularsi con la sua allenatrice per il successo ottenuto: "Voglio congratularmi con coach Bavagnoli per la vittoria di allenatore dell'anno (Panchina d'Oro, ndr). Betty ha svolto un lavoro notevole alla sua prima stagione alla guida della Roma Femminile e siamo molto orgogliosi di lei, delle giocatrici e dello staff".

Complimenti anche da due rivali come le allenatrici Rita Guarino, della Juventus Women, e Carolina Morace, del Milan femminile. “Grande Betty e meritatissimo premio per una stagione dove la Roma ha sempre espresso un gioco organizzato e divertente. - scrive sui social Morace - Orgogliosa della mia amica e collega!”. “Congratulazioni a Betty per questo prestigioso riconoscimento – le fa eco Guarino - che premia non solo la professionista, ma soprattutto lo spessore umano