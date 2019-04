Panini lancia l'album del Mondiale femminile. Per la prima volta c'è l'Italia

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le figurine Panini si tingono di rosa. Lunedì 8 aprile uscirà in edicola la nuovissima collezione ‘FIFA Women’s World Cup France 2019’, dedicata ai prossimi Mondiali di calcio femminile in Francia. Per la prima volta, l’album conterrà anche le immagini delle calciatrici della Nazionale azzurra. La raccolta è articolata in 480 figurine (di cui 36 in materiale speciale foil), che possono essere raccolte in un album da 56 pagine. La copertina dell’album vede un’immagine iconica di una calciatrice in fase di attacco, che corre con al piede il pallone ufficiale di questa manifestazione. La collezione sarà presentata ufficialmente alla Nazionale femminile italiana e alla delegazione della FIGC lunedì 8 aprile a Reggio Emilia, alla vigilia dell’amichevole contro l’Irlanda che si svolgerà il giorno successivo allo stadio ‘Città del Tricolore’. La raccolta uscirà dunque due mesi prima della partita inaugurale del Mondiali femminili di Francia, in programma il 7 giugno prossimo a Parigi. La collezione ‘FIFA Women’s World Cup France 2019’ si apre con una pagina istituzionale con 5 figurine sui loghi della manifestazione e con altre tre pagine con 18 figurine dedicate alle città e agli stadi francesi che ospiteranno le partite. Segue poi la sezione sulle 24 Nazionali del torneo: ad ogni squadra sono riservate due pagine contenenti le figurine di 17 giocatrici, oltre al logo della federazione e al team schierato.

Per l’Italia, in attesa delle convocazioni ufficiali della Ct Milena Bertolini, la Panini ha ‘convocato’, tra le altre: il capitano Sara Gama, il portiere Laura Giuliani, la centrocampista Valentina Bergamaschi e l’attaccante Valentina Giacinti. La raccolta si chiude con due sezioni: una dedicata al programma della manifestazione, contenente la figurina del pallone ufficiale, e un’altra con i 10 maggiori record del torneo, sia di squadra che singoli.

“Siamo felicissimi di accompagnare le Azzurre, che domani affronteranno in amichevole la Polonia a Lublino, in questa entusiasmante avventura, presentandola con una raccolta di figurine che risulta, per struttura e contenuti, omologa di quella dedicata al Mondiale maschile, da sempre top seller Panini”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Questa collezione è anche un modo per celebrare il crescente successo del calcio femminile in Italia, che già da alcuni anni ha uno spazio dedicato anche all’interno della celebre collezione ‘Calciatori’ e che ha visto negli ultimi mesi un interesse sempre più forte da parte di media, aziende e grande pubblico”.

La collezione “FIFA Women’s World Cup France 2019” è stata realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. È la terza raccolta che la casa editrice di Modena dedica ai Mondiali di calcio femminile. Una bustina da 5 figurine costa 0,90 euro, mentre l’album costa 2 euro. Disponibile anche lo “starter pack”, con un album e 5 bustine al prezzo di 4,50 euro. Questa collezione sarà distribuita in Italia e in oltre 20 Paesi del mondo.