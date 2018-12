Piemonte: "Positivo l'ingresso dei grandi club nel mondo femminile"

Martina Piemonte, attaccante della Roma femminile, intervistata da Rai Radio 2 ha parlato dei suoi inizi, dell’avventura in giallorosso e della crescita del movimento in Italia: “Purtroppo praticamente non esistiamo sui quotidiani, al massimo qualche trafiletto sulla Nazionale che ha conquistato la Coppa del Mondo che si terrà il prossimo anno in Francia. Altrove c’è un’altra attenzione. La Nazionale più forte? Gli Stati Uniti che hanno vinto tutto e di più, è il top del calcio femminile. Hanno un movimento importante fin dalle ragazze, ogni college ha una sua squadra e partecipa a un campionato competitivo. Senza contare che la loro massima serie è il top. Professionismo? Qui in Italia non c’è, facciamo parte dei dilettanti, mentre in Europa esiste il professionismo e da anni i club maschili hanno iniziato a investire nel calcio femminile permettendo al movimento di crescere e progredire. Ora anche noi abbiamo iniziato e questo è molto positivo anche in vista del Mondiale che affronteremo in estate. CR7 o Messi femminile? Marta del Brasile, Alex Morgan degli USA. - continua Piemonte - Ho scelto il numero 18 perché è stato il mio primo numero con la nazionale U17 e poi mi ha sempre portato fortuna, senza quello non riesco a giocare. Con la Roma quest’anno abbiamo iniziato perdendo qualche partita, ma ora abbiamo fatto tre vittorie di fila e ci siamo rialzati in classifica. Inizi? Purtroppo c’è ancora dei pregiudizi sul nostro mondo, mia mamma mi portò di nascosto ad allenarmi assieme a mio cugino perché mio babbo non voleva. Poi ho iniziato a giocare con i ragazzi al Ravenna e ho imparato tantissimo da loro e lo consiglio a tutte le bambine che iniziano questo percorso. Poi ho continuato, sono arrivato in Nazionale e mio babbo si è ricreduto ed è diventato il mio primo fan”.