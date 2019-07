Pink, assessore Petruzzelli: “Mi piacerebbe vederle giocare a Bari”

© foto di Ivan Cardia

L’assessore allo Sport di Bari Pietro Petruzzelli sui propri canali social ha festeggiato il ripescaggio in Serie A della Pink Bari auspicando che la squadra possa un giorno giocare proprio a Bari anziché a Bitetto come accade oggi.

“Le Pink Bari Calcio Femminile sono state ripescate e giocheranno anche la prossima stagione in serie A. Sono particolarmente felice per questa notizia perché le Pink hanno giocato sempre con grande determinazione, coraggio e tanto entusiasmo e onestamente se lo meritano. - si legge nel post dell’assessore - In un futuro neanche troppo lontano mi piacerebbe vederle giocare nella nostra città. Onestamente si meritano anche quest. Bentornate in serie A ragazze”.