Intervistata dall’edizione di Bari de La Repubblica la dirigente della Pink, appena retrocessa in Serie B, Isabella Cardone ha parlato della possibile collaborazione con il Bari della famiglia De Laurentiis spiegando che i primi colloqui sono già in corso: “La società ha iniziato a dialogare con il Bari di De Laurentiis, per diventare in prospettiva la costola femminile della squadra principale della città. - continua Cardone - Ci siamo trovati di fronte ad interlocutori seri. Nella fase iniziale della collaborazione, potremmo rifornire il Bari delle Under 12, obbligo previsto per le società di serie C. Di seguito vedremo cosa si potrà fare. I presupposti per una sinergia vincente ci sono".