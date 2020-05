Pink Bari, Marini: "Protocollo? Non possiamo camuffarci da professionisti se non lo siamo"

Il medico sociale della Pink Bari Chiara Marini ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibile ripartenza della Serie A femminile, che potrebbe arrivare a metà luglio, e del protocollo sanitario: “Si tratta di linee guida che per il nostro momento sono impraticabili. Come faccio, da medico, a poter garantire il rispetto di un protocollo del genere? Non possiamo camuffarci da professionisti se non lo siamo”.