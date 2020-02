vedi letture

Pink Bari, Novellino: "Il calcio è stata la mia unica salvezza per uscire da un momento buio"

Protagonista dell’ultimo turno di campionato con una doppietta contro l’Inter che ha permesso alla sua Pink Bari di tornare a casa con un punto prezioso, Debora Novellino ha scelto la giornata di oggi per esprimere sui social quanto il calcio l’abbia aiutata e salvata negli ultimi mesi raccontando di aver pensato di lasciare il calcio in estate a causa di mali invisibili come gli attacchi di panico e lo stato d’ansia costante: “Ho lottato tante volte, e non mi sono mai esposta più di tanto, ho lottato quando il mio corpo e la mia testa non ce la facevano più... ma non ho mai dato modo alla gente di parlare, perché mi sono fatta sempre vedere con il sorriso... da tanti mesi vivo ogni giorno con ansia e anche qualche attacco di panico, affronto ogni giorno la paura di uscire, ma per chi non lo sa mi dice, “debby non sembra che hai questo problema”... piango senza un motivo, scherzo e rido, ma dopo due minuti mi arrabbio con il mondo, il mio umore cambia costantemente, soprattutto quando inizio a pensare e a fissarmi su qualcosa. Quest’estate volevo lasciare il calcio, perché avevo paura di continuare a fare tutto della mia vita, ma soprattutto avevo paura di sentirmi male, succede ancora, molto spesso. Ma quest’oggi posso dire che anche se l’ansia non è mai andata via da quel primo luglio, il calcio è stata la mia unica salvezza! Alcune volte bisogna avere il coraggio per parlare con tutti e di non vergognarsi, ed io non la chiamo vergogna, ma forza di rinascita. Ogni giorno è un nuovo inizio”.