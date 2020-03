Pink Bari, Novellino: "Zio Walter mi dà tanti consigli. Ma è anche pronto a bacchettarmi"

vedi letture

Intervistata da Tuttosport il difensore della Pink Bari Debora Novellino ha parlato del suo rapporto con il calcio, marchio di famiglia visto che sia il padre Giuseppe sia lo zio Walter sono stati calciatori (con il secondo che ha continuato nella sua avventura calcistica come allenatore): “Il cognome è un’eredità pesante, sono costretta a dare il meglio di me stessa per evitare di essere giudicata, non tanto per le prestazioni, ma per il nome che porto. Sono obbligata a impegnarmi per rappresentare al meglio la famiglia. Lo zio Walter? Ci sentiamo spesso, mi dà tanti consigli, ma quando sbaglio è pronto a bacchettarmi. L’anno scorso contro la Juventus sbagliai una diagonale e lui durante il matrimonio di mia cugina mi riprese davanti a tutti. A tavola invece di farmi uno schema sul foglietto, mi disse come avrei dovuto fare utilizzando due bicchieri, una forchetta e un coltello. - continua Novellino parlando della situazione del calcio femminile al sud – I pregiudizi li riscontriamo ovunque, c’è ancora tanta ignoranza in giro. Al Sud piano piano stanno capendo che anche noi sappiamo giocare a calcio e che con grande orgoglio rappresentiamo la Puglia e tutto il Sud Italia. Tante persone ci considerano ancora dei maschiacci, ma noi ci sentiamo donne con la D maiuscola. Le strutture mancano perché noi abbiamo la sede a Bari, ma dobbiamo allenarci e giocare a Bitetto, nell’hinterland, e questo ci penalizza perché molti hanno difficoltà ad arrivarci, sarebbe meglio giocare a Bari. Lo scorso anno scendere in campo al San Nicola contro la Roma fu una grande emozione. De Laurentiis? Cambierebbero tante cose perché non è facile affrontare il campionato senza avere dietro una club maschile come Juve, Roma, Milan o Fiorentina. Se dovesse accadere il sindaco ci metterebbe a disposizione un campo a Bari con le sfide più importanti che si giocherebbero al San Nicola. Sapendo che saremmo legati al club maschile inoltre verrebbe più gente e anche gli sponsor sarebbero più attenti. E a quel punto potremmo lottare per qualcosa più della salvezza”.