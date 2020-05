Pink Bari, Signorile: "Stop a questa stagione e pensiamo al futuro. Farei una A a 14 squadre"

Alessandra Signorile, presidente della Pink Bari, ai microfoni di Tuttocalciofemminile ha parlato della possibile ripartenza del campionato e della prossima stagione: “Siamo in attesa di sviluppi per capire se la stagione andrà avanti o sarà cancellata. L'attuale protocollo sanitario è insostenibile non solo per una questione sportiva o di strutture, ma perché sbagliare vuol dire incorrere nel penale e perché ancora non si è capito come bisogna comportarsi nel caso una calciatrice venga trovata positiva. Io penso inoltre che il campionato abbia perso interesse, sarebbe opportuno chiudere questa stagione maledetta dopo quanto successo. - continua Signorile – Per quanto riguarda la prossima stagione sposerei la scelta fatta dalla Spagna bloccando le retrocessioni e facendo salire le squadre di B portando a 14 il numero complessivo in Serie A. Poi si potrebbe decidere se farne scendere solo due o portare a quattro le retrocessioni per tornare a 12 fra due stagioni. Bari maschile? Prima di tutto voglio dire che sono mortificata per la scelta di non promuovere i biancorossi in Serie B, la città si è sentita tradita dalla scelta. Per il resto non credo che questo sia il momento per affrontare il tema di un rapporto più stretto fra noi e loro”.