L’attaccante del ChievoVerona Valpo Valeria Pirone ha parlato del sorteggio, a cui ha partecipato quale rappresentante dell’Italia femminile, delle Universiadi che hanno inserito le azzurre in un girone di ferro con USA e Giappone. “L’Italia ha trovato probabilmente le due formazioni più forti del torneo, ma questo deve rappresentare uno stimolo a dare il meglio, dato che nel calcio è proprio quando si affrontano le big che si è stimolati a mettere in campo un qualcosa in più. La mia presenza in qualità di rappresentante del movimento femminile? Sono chiaramente orgogliosissima di aver partecipato nella mia Napoli al sorteggio di un evento globale, secondo solo alle Olimpiadi per numero di discipline coinvolte. – ha commentato Pirone come si legge sul sito del club veneto – Quello che gradualmente ci sta venendo riconosciuto è ciò che avremmo sempre dovuto avere la rinnovata competitività della massima serie, il Mondiale e queste Universiadi sono tappe importantissime in un percorso che ci auguriamo tutti possa condurre molto lontano”.