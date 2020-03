Pontedera, Giovannini: "Siamo stati i primi in Serie C ad avere la squadra femminile"

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato di quella che è la realtà granata ("Ho la fortuna di avere una intesa perfetta con la proprietà per cui basta uno sguardo per trovarci sulla stessa lunghezza d’onda. La nostra fortuna e bravura è sempre stata quella di raggiungere una salvezza anticipata sui tempi e quindi poter programmare per tempo e con anticipo sulla concorrenza la stagione successiva"), non solo per quanto concerne l'aspetto del calcio maschile: "Alla base direi umiltà, passione e amore per la città visto che si tratta di persone del territorio e questo è un grande valore aggiunto. Come strutture abbiamo lo stadio comunale che è in convenzione, per il settore giovanile abbiamo dato un grande impulso in questo periodo ottenendo anche risultati importanti per cui in Toscana dopo Fiorentina ed Empoli siamo un riferimento. Le finali dell’anno scorso sia Allievi che Giovanissimi ne sono una testimonianza. Squadra femminile? Sì, siamo stati la prima società di serie C ad averla. L’aspetto particolare è che è allenata da Renzo Ulivieri ormai da tre anni. Anche le ragazze lavorano e si allenano all’Oltrera e spesso ci si trova col mister a parlare a 360 gradi di calcio. La squadra femminile gioca in Serie C".