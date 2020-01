© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool stende il Tottenham nel 22° turno di Premier e continua la sua marcia trionfale. A decidere il match del "Tottenham Hotspur Stadium", oggi pomeriggio, è stata una rete di Firmino (37') su assist di Salah, che permette ai Reds di blindare ulteriormente il primato in classifica a +16 sul Leicester secondo (61 lunghezze contro 45). Secondo ko consecutivo invece per gli Spurs di Mourinho, ora ottavi in graduatoria con 30 punti.

Il programma completo del 22° turno di Premier:

Venerdì

Sheffield United-West Ham 1-0

Sabato

13:30 Crystal Palace - Arsenal 1-1

16:00 Chelsea – Burnley 3-0

16:00 Everton – Brighton 1-0

16:00 Leicester – Southampton 1-2

16:00 Manchester Utd – Norwich 4-0

16:00 Wolves – Newcastle 1-1

18:30 Tottenham - Liverpool 0-1