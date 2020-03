Prende a pugni la rotula per farla rientrare. O'Toole: "Questo è il calcio femminile"

vedi letture

Il video della calciatrice del St Mirren Jane O’Toole in cui dopo essersi lussata un ginocchio, procurandosi la fuoriuscita della rotula, prende a pugni lo stesso cercando di rimettere al proprio posto l’osso e tornare a giocare (O’Toole ha concluso la gara sulle sue gambe) ha fatto il giro del mondo. Un video duro, non per cuori deboli, che per molti dovrebbe essere da esempio per tanti colleghi uomini che spesso e volentieri si lasciano andare a vere e proprie sceneggiate per infortuni nettamente meno gravi di quello occorso alla scozzese.

“Sono il capitano e non avrei mai voluto lasciare le mie compagne da sole. - ha spiegato la calciatrice al Daily Express - Voglio essere un esempio e ciò mi ha spronato ad andare avanti. Molti sono stati sorpresi dalla mia reazione, ma il calcio femminile è questo. La reazione tipica è alzarsi e andare avanti, non esistono reazioni eccessive, non ci si tuffa o rotola. Noi andiamo avanti a giocare a calcio”.