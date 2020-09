Primavera femminile, si va verso la finale Juve-Roma per l'assegnazione del titolo

Secondo quanto riportato da Donnenelpallone.com la FIGC avrebbe deciso di assegnare anche il titolo del campionato Primavera femminile attraverso una finale fra le due squadre che erano in testa ai rispettivi gironi prima della pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria. Roma e Juventus quindi si giocheranno, con tutta probabilità, il titolo in una finale secca in campo neutro il prossimo 19 settembre. Ancora da decidere il teatro della sfida con i campi del Sassuolo e del Bologna in lizza.