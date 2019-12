© foto di Imago/Image Sport

Dopo l’approvazione dell’emendamento alla Manovra arrivata oggi in Commissione Bilancio del Senato la senatrice Susy Martrisciano, firmataria dello stesso, ha rilasciato una nota in cui esprime tutta la propria soddisfazione: “Sul professionismo alle atlete finalmente passiamo dalle parole ai fatti. - si legge su Sportmediaset - Si tratta di un primo importantissimo passo, proseguiremo in questo percorso per consentire alle atlete italiane di coltivare il proprio talento sportivo in condizione di sempre maggiore parità con i colleghi maschi".

"Con questo emendamento agevoliamo le sportive professioniste che sin qui hanno lavorato troppo spesso senza la possibilità di costruire un percorso professionale garantito -le fa eco la capogruppo in commissione bilancio in Senato di Italia Viva, Donatella Conzatti -. Da oggi si cambia",