Questa volta l'Italia femminile vince e convince: 2-0 alla Bosnia

L'Italia femminile cala il poker nelle qualificazioni all'Europeo del 2021 e resta prima nel proprio girone a punteggio pieno. Questa volta le azzurre oltre a vincere convincono anche sul piano del gioco, specialmente nella prima frazione, mentre nella ripresa - con la gara in ghiaccio - i ritmi calano comprensibilmente.

LE FORMAZIONI - Per la prima gara casalinga delle qualificazioni per l’Europeo 2021 la ct azzurra Milena Bertolini si affida al tandem Girelli-Giacinti in attacco e lancia dal primo minuto a centrocampo Rosucci a sinistra con Galli al fianco di Giugliano e Cernoia a destra. In difesa rispetto alla sfida contro Malta rientrano Guagni e Linari al fianco delle confermate Gama e Bartoli. La Bosnia scende invece in campo con un modulo molto offensivo che vede Hamzic al centro dell’attacco con Kapetanovic e Spasojevic ai suoi lati e Ahmic pronta a inserirsi in un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1.

PARTENZA SPRINT - L’Italia dimostra di volersi scrollare subito di dosso qualche critica arrivata dopo le prime tre uscite e conquistare il pubblico di Palermo. Dopo appena due minuti arriva la prima palla gol con Giugliano che spreca calciando sul portiere da pochi passi. Un giro d’orologio dopo arriva il vantaggio azzurro con la solita Cristiana Girelli: Rosucci viene lanciata in area e serve la compagna in bianconero al centro. La nostra numero 10 salta un’avversaria e calcia in porta mettendo la palla fra le gambe di Haracic e sbloccando la gara.

IL RADDOPPIO - L’Italia spinge e domina contro una Bosnia che non riesce a reagire e fatica nelle chiusure difensive venendo graziata due volte dall’arbitro della sfida che non vede prima una trattenuta su Giacinti pronta a calciare a rete e poi un fallo di mano su tiro di Girelli. L’Italia non demorde e al 28° trova il raddoppio con Giugliano che questa volta, pescata in area da un lancio dalla trequarti, incrocia bene e batte Haracic per la seconda volta.

RIPRESA MENO EFFICACE - L’Italia continua a tenere il pallino del gioco anche nella ripresa pur non riuscendo a essere incisiva come nella prima frazione. La Bosnia invece non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa in avanti con Giuliani che a lungo è spettatore non pagante del match. Le occasioni più nitide per le azzurre arrivano nel finale con Galli, anticipata prima del tiro, e Tarenzi, subentrata a Giacinti, che colpisce una traversa di testa su assist di Guagni.

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Cernoia, Giugliano (63° Sabatino), Galli, Rosucci (79° Greggi); Girelli, Giacinti (84° Tarenzi). A disposizione: Durante, Aprile, Bergamaschi, Fusetti, Boattin, Tucceri Cimini, Marinelli, Serturini, Glionna. Ct: Bertolini

Bosnia Erzegovina (4-3-3): Haracic; Dijakovic, M. Hasanbegovic, Nikolic, Krso; Am. Spahic, Ahmic (45° Vujadin), Aleksic; Spasojevic, Hamzic (dal 60° Damjanovic) , Kapetanovic (81° Grabenar). A disposizioni: Hodzic, E. Hasanbegovic, Sakotic, Bektas, Gacanica, Koprena, Masinovic, Milovic. Ct: Huren

Arbitro: Hristiyana Guteva (BUL)

Marcatori: 3° Girelli, 28° Giugliano

Ammoniti: 59°, 89° Krso (B), 74° Vujadin

Espulsi: