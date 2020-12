Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e chiude al 13° posto il 2020

L’Italia femminile chiude il 2020 guadagnando un posto nel Ranking FIFA. Le azzurre infatti salgono al 13° posto alle spalle di Spagna e Norvegia, mettendo dietro anche la Danimarca. Invariate le posizioni di vertice con gli Stati Uniti d’America sempre primi seguiti da Germana e Francia. Dietro ancora Olanda, Svezia e Inghilterra con Australia, Brasile, Canada e Giappone a chiudere la top ten. La curiosità del Ranking FIFA è rappresentata dalla sparizione della Corea del Nord (che permette così a tutte le squadre dal decimo posto in giù di guadagnare almeno una posizione) probabilmente dovuta al fatto che in questo 2020 la squadra non ha mi giocato a causa delle restrizioni imposte dal governo per evitare il contagio da Covid-19.

Queste le prime 20 posizioni:

1) USA

2) Germania

3) Francia

4) Olanda

5) Svezia

6) Inghilterra

7) Australia

8) Brasile

8) Canada

10) Giappone

11) Norvegia

12) Spagna

13) ITALIA

14) Danimarca

15) Cina

16) Islanda

17) Belgio

18) Corea del Sud

19) Svizzera

20) Austria