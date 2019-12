© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Megan Rapinoe, attaccante dei Seattle Reign e della Nazionale statunitense, ha parlato a France Football dopo aver ricevuto il Pallone d'Oro del calcio femminile: "Questo riconoscimento mi premia sia perché sono una brava calciatrice, sia perché la gente capisce che voglio trovare delle soluzioni ai problemi della nostra società. L'idea di poter dare a tutti la possibilità di parlare ad alta voce. Voglio gridare: "Cristiano, Messi, Ibrahimovic, aiutatemi!". Queste star del calcio non partecipano a nulla quando invece nel calcio maschile ci sono tanti problemi, hanno paura di perdere tutto, ma non è così. Chi escluderebbe Cristiano o Messi dal mondo del calcio solo per una dichiarazione contro il razzismo o contro il sessismo?".