RBN - Stendardo: "Si riparta dal calcio femminile, oggi privo di tutele e diritti"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex difensore Guglielmo Stendardo, oggi avvocato: “Il tema dello sport femminile è molto importante. I dilettanti vivono sulla linea dell’abbandono e il nostro compito è quello di non lasciarli al naufragio. Il calcio femminile ha dato molte soddisfazioni non solo nell’ultimo anno. È possibile che nel 2020 nessuna donna che faccia sport possa andare un domani in pensione? Io credo che in questo momento si parli tantissimo di Serie A ed è giusto che se ne parli, ma dobbiamo assolutamente preoccuparci della base, il mondo dei dilettanti in cui c’è il calcio femminile che è privo di tutele e diritti. Credo che questo mondo possa essere un’opportunità, non un peso. Io mi auguro che si riparta dalle capacità delle donne, sottovalutate anche durante questa emergenza sanitaria. È arrivato il momento delle tutele e dei diritti, la leadership non è una questione di quote ma di capacità".

