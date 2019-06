Real Madrid, anche le merengues avranno la loro squadra femminile

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver conquistato l’Italia, il calcio femminile si avvia a conquistare anche la Spagna. Come rivelato dai media spagnoli, il Real Madrid è pronto a investire per costruire una squadra femminile. La squadra merengues dovrebbe sostituire il CD Tacon nella prossima Liga Iberdrola, di cui fanno già parte Barcellona e Atletico Madrid. L’operazione verrà completata a fine giugno per una cifra inferiore ai 500mila euro