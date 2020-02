vedi letture

Rendimento costante con gli acuti contro Inter e Juve. Schroffenegger ritrova l'azzurro

A distanza di tre anni dall’ultima volta Katja Schroffenegger torna a vestire la maglia della Nazionale italiana e lo fa con merito per l’ottimo campionato disputato finora con la maglia della Florentia San Gimignano dove è arrivata in estate dall’Inter con cui nella passata stagione aveva conquistato la Serie A contribuendo alla difesa meno battuta della Serie B. Una convocazione che era nell’aria sopratutto dopo le prestazioni maiuscole contro due big come l’Inter, in cui parò anche un calcio di rigore, e Juventus, contro cui riuscì a uscire dal campo con la porta inviolata compito non semplice contro la squadra che ha il miglior attacco (44 reti in 15 presenze) e il capocannoniere Cristiana Girelli che viaggia alla media di una rete a partita.

Prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi della ct Bertolini che dopo il mondiale ha dovuto fare i conti con gli addii di due veterani fra i pali come Rosalia Pipitone e Chiara Marchitelli. Schroffenegger, che porterà un po' d’esperienza internazionale nella rosa azzurra vista la militanza nel massimo campionato tedesco con le maglie di Jena, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen fra il 2011 e il 2016, si giocherà il ruolo di vice Giuliani con l'altra toscana Rachele Baldi dell'Empoli Ladies.