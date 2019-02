Fonte: http://www.sassuolocalcio.it/femminile

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

La quarta giornata di ritorno di Serie A Femminile Sassuolo-Pink Bari in programma sabato 2 Febbraio verrà rinviata a data da destinarsi, causa condizioni meterologiche avverse.

Rinviate anche le gare ufficiali del settore giovanile in programma per il weekend Sassuolo-Orobica del Campionato Primavera e Sassuolo-Vittorio Veneto del Campionato Under 17.