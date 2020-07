Riozzese, la lettera delle calciatrici: "Ciao Ari, ovunque tu sarai non smettere mai di ridire"

Questa mattina si sono svolti i funerali di Arianna Varone, giovane calciatrice della Riozzese morta in un incidente nei giorni scorsi. Un funerale a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone e in cui le compagne di squadra della Riozzese hanno voluto dedicare una toccante lettera alla loro ex compagna. Il club ha inoltre comunicato di aver ritirato la maglia numero 14 che indossava Varone in questa stagione.

“Cara Ari, vorremmo dirti tante cose, ma non sappiamo da dove iniziare. Sei sempre stata una persona ricca di emozioni, genuina e piena di generosità, così tanto fragile ma così solare. Il tuo affetto e i tuoi occhi sinceri hanno colpito tutte noi per la loro capacità di trasmettere speranza: ci hai accolto e dato man forte quando ci vedevi spaesate o in difficoltà, sempre pronta ad aiutare senza chiedere niente in cambio.

Hai sostenuto la squadra in ogni occasione e sei sempre stata pronta a metterti in gioco, sia per te stessa che per gli altri. Rimarranno indelebili dentro di noi le chiacchierate durante gli allenamenti, dove ci raccontavamo degli aneddoti tra un esercizio e l’altro, gli abbracci prima delle partite o dopo un goal e la tua felicità quando sapevi che saresti partita titolare, consapevole che te lo eri meritato in allenamento.

Con te la nostra squadra l’anno scorso ha vinto il campionato e la Coppa Italia e la gioia e la soddisfazione che hai e abbiamo provato per quel traguardo raggiunto rimarranno immortalate nelle foto che ci ritraggono con i visi sorridenti e in mano la coppa. Con te abbiamo partecipato a un campionato di B e con te torneremo prima o poi a giocare insieme. Per ora, ovunque tu sia, fai il tifo per noi Ari e noi guarderemo in su quando segneremo.

E anche se non possiamo vederti, continua ad andare a piedi e con in testa uno dei tuoi amati cappellini in giro per il mondo e non smettere mai di ridere Ari, con quella risata che ti contraddistingue e con quel bellissimo sorriso luminoso che riempie ogni silenzio.

Ci mancherai, ciao Ari”.

