Riparte la A femminile: Empoli Revolution. Con Spugna e le baby bianconere

vedi letture

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

In casa Empoli l’estate ha portato aria di rinnovamento a partire dalla panchina. Al posto dell’esperto Alessandro Pistolesi è infatti arrivato il giovane Alessandro Spugna reduce dall’avventura alla guida della Juventus Femminile. E dalla squadra bianconera sono arrivate alcune giocatrici di talento come Benedetta Glionna in attacco, la più esperta avendo alle spalle già qualche stagione fra le grandi, Toniolo e Brsic in difesa e Melissa Bellucci a centrocampo. A queste si sono aggiunte le viola Binazzi, Morreale e Noemi Durante, mentre dall’estero sono arrivarte Knol e Domping. Due le partenze eccellenti: Rachele Baldi, andata alla Roma, e Flaminia Simonetti, ora all’Inter.

La stella: Seppur ancora giovane, è una classe ‘99, Glionna è già una veterana con tre campionati – due alla Juve e uno all’Hellas – in Serie A in cui ha messo a segno 18 reti. Talento cristallino, ottime doti tecniche, tanto da essere eletta due anni fa European Golden Girl, Glionna è chiamata in questa stagione ad alzare ulteriormente l’asticella e magari raggiungere quella doppia cifra che ancora le manca in massima serie.

La rivelazione: Anche qui si parla di un altro talento della Juventus, Melissa Bellucci, a cui Spugna probabilmente affiderà le chiavi del centrocampo azzurro. Dopo aver mostrato grandi qualità in Primavera e al Torneo di Viareggio la classe 2001 è pronta a misurarsi con i grandi sopratutto sotto la guida di un tecnico che la conosce benissimo.

L’allenatore: Per Spugna si tratta della prima esperienza lontano da Torino dove si è messo in luce nel settore giovanile prima delle granata e poi delle bianconere facendo crescere una generazione di talenti pronti a esplodere. L’eredità è di quelle pesanti perché Pistolesi ha scritto la storia a Empoli, ma Spugna ha tutte le qualità per non farlo rimpiangere.

Obiettivo: Salvezza

Probabile formazione: FEDELE; Di Guglielmo, BINAZZI(Varriale), Giatras, De Rita; Cinotti, BELLUCCI, Prugna; GLIONNA, POLLI, DUMPING

Acquisti: Elisa Polli (Tavagnacco), Giorgia Miotto (Tavagnacco), Alessia Capelletti (Tavagnacco), Eleonora Binazzi (Fiorentina), Benedetta Glionna (Juventus), Martina Toniolo (Juventus), Margherita Brscic (Juventus), Melissa Bellucci (Juventus), Anna Knol (VV Alkmaar), Chanté Dompig (VV Alkmaar), Silvia Leonessi (William Carey Women’s Soccer), Marta Morreale (Fiorentina), Noemi Durante (Fiorentina)

Cessioni: Francesca Papaleo (Hellas Verona), Giulia Cotrer (fc), Varin Ness (fc), Emily Garnier (fc), Maria Palama (fc), Giorgia De Vecchis (fc), Federica Anghileri (fp Juventus), Paola Boglioni (fp Juventus), Alice Lugli (fp Sassuolo), Flaminia Simonetti (Inter), Rachele Baldi (Roma), Jenny Hjohlman (Napoli), Giada Morucci (Ravenna)

* in maiuscolo i nuovi acquisti