Riparte la A femminile: Florentia SG, da rivelazione a solida realtà

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Voglia di confermarsi, crescere e stupire ancora. La Florentia inizia la sua seconda stagione a San Gimignano, una città con cui si è formato un legame solidissimo (basti pensare agli annunci dei nuovi acquisti legati a luoghi simbolo di San Gimignano). Un vero e proprio laboratorio di come il calcio femminile si possa fare, e bene, anche senza avere alle spalle una società maschile anzi. A San Gimignano è avvenuto il contrario con la società femminile che salva e assorbe quella maschile. Merito di una dirigenza appassionata e lungimirante che ha cambiato poco riuscendo a trattenere quasi tutte le big a esclusione di Schroffenegger. A rinforzare la rosa sono poi arrivate la promettente Sofia Cantore dalla Juventus e Luisa Pugnali dal Sassuolo. Mentre dall’estero ecco la svedese Dahlberg e Pisani pronta a mettersi alla prova in patria dopo l’esperienza nel college USA.

La stella: Melania Martinovic nonostante le tante richieste è stata confermata e anche in questa stagione guiderà l’attacco neroverde. Un riferimento fondamentale in avanti per la squadra di Carobbi che segna la continuità in un reparto rivoluzionato dal mercato.

La rivelazione: Per Sofia Cantore, come per l’ex gemella Glionna, dopo l’Hellas Verona c’è un’esperienza in Toscana dove maturare definitivamente e magari conquistarsi un posto alla Juventus per il futuro. L’ambiente è quello giusto per mettere in mostra le sue qualità e fare quel salto di livello che tutti prospettano.

L’allenatore: Si riparte da Stefano Carobbi affiancato da Elisabetta Tona e Giulia Domenichetti, collaudato trio che sta facendo le fortune del club toscano. L’obiettivo è confermarsi come una solida realtà del nostro calcio e togliersi qualche soddisfazione come nella scorsa stagione quando al Santa Lucia diverse big caddero.

Obiettivo: Metà classifica

Florentia San Gimignano Tampieri; Ceci, Dongus, Rodella Bursi (BOGLIONI); Re, Bardin, Wagner; PUGNALI, Martinovic, CANTORE

Acquisti: Sofia Cantore (Juventus), Lisa Pugnali (Sassuolo), Elena Pisani, Federica Anghileri (Juventus), Paola Boglioni (Juventus), Lia Lonni (Orobica), Jonna Dahlberg (Orebro), Bianca Bardin (Hellas Verona), Seraina Friedli (Young Boys)

Cessioni: Katja Schroffenegger (Fiorentina), Boralda Aliaj (Torres), Katja Schroffenegger (fc), Emma Lipman (fc), Carolina Cosi (fc), Ginevra Costantino (fc), Evelyn Vicchiarello (fc), Lois Roche (fc), Dessi Dupuy (fc), Isotta Nocchi (fp Fiorentina femminile), Melissa Toomey (Tavagnacco), Claudia Natali (Roma CF)

* In maiuscolo in nuovi acquisti