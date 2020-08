Riparte la A femminile: Hellas Verona, da Bragonzi a Nichele la gioventù al potere

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Dopo una stagione complicata, con una salvezza strappata nel finale, l’Hellas Verona riparte dalla conferma di mister Pachera e dalla voglia di vivere una stagione più serena. Dopo il duo Glionna-Cantore la società veneta ha deciso di puntare su un altro talento di casa Juventus come Asia Bragonzi che sarà affiancata dall’ex empolese Papaleo in avanti. Dall’Inter sono invece arrivare Santi e Colombo a centrocampo, mentre fra i pali ci sarà l’esperienza di Durante. Pronte al lancio ci sono poi due giovani fatte in casa come Meneghini e Nichele, già protagoniste con Bragonzi sui social del club gialloblù.

La stella: Rossella Sardu, centrocampista e capitano gialloblù, sarà la guida di una squadra ringiovanita e vogliosa di stupire. La numero sette è l’elemento di spicco dell’Hellas, la giocatrice più rappresentativa e il punto di riferimento.

La rivelazione: Asia Bragonzi è uno dei talenti più cristallini del calcio italiano e quest’anno dovrà dimostrare le sue qualità fra le grandi dopo aver fatto grandi cose nelle giovanili. L’Hellas, come la Juventus, ci punta forte e spera di essere ripagata da gol e giocate.

L’allenatore: Dopo essere subentrato a Bonazzoli conquistando la salvezza, in questa stagione Matteo Pachera potrà partire fin dall’inizio con una squadra costruita anche secondo le sue indicazioni. L’obiettivo prioritario è la salvezza, magari meno sofferta dello scorso anno, per poi togliersi qualche soddisfazione.

Obiettivo: Salvezza

Hellas Verona Women DURANTE; JELENIC, Motta, Mella (Meneghini), Ledri; Sardu, Ambrosi (Nichele), SANTI; COLOMBO; PAPALEO, BRAGONZI

Allenatore: Matteo Pachera (confermato)

Acquisti: Francesca Papaleo (Empoli Ladies), Ana Jelencic (Sporting Huelva), Francesca Durante (Fiorentina femminile), Eleonora Oliva (Cesena), Silvia Vicenzi (Lazio), Irene Santi (Inter), Sofia Colombo (Inter), Asia Bragonzi (Juventus)

Cessioni: Sofia Cantore (fp Juventus), Benedetta Glionna (fp Juventus), Irina Alexandra Tunoaia (p, Chievo Verona FM), Stefania Zanoletti (ChievoVerona), Camilla Forcinella (Fiorentina), Sara Baldi (p, Fiorentina), Bianca Bardin (Florentina San Gimignano)

* In maiuscolo in nuovi acquisti