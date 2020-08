Riparte la A femminile: Milan, la sfida alla Juventus per il titolo è lanciata

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Probabilmente la vera antogonista della Juventus in questa stagione. Dopo aver fallito di un soffio la qualificazione alla Champions League, anche a causa dello stop imposto dal coronavirus, la società rossonera non ha lesinato in investimenti portando a Milano le centrali Agard dalla Fiorentina e Giorgia Spinelli dal Reims in Francia. Ma è da centrocampo in su che sono arrivati i colpi di peso: la scozzese Christi Grimshaw, la danese Caroline Rask, la tedesca Julia Simic e sopratutto il bomber inglese Natasha Dowie. Da quest’ultima la società si attende tantissimo perché ha qualità ed esperienza per far male anche alle difese italiane. Acquisti che non dovrebbero far rimpiangere, sulla carta, gli adii di Thorvaldsdottir (che magari potrebbe tornare a gennaio), Begic, Hovland e Heroum.

La stella: Non ci sono dubbi che Valentina Giacinti sia il simbolo di questo Milan. Centravanti e capitano anche in questa stagione sarà lei la trascinatrice delle rossonere con la possibilità di tirare un po' il fiato in zona gol visto l’arrivo di Dowie al suo fianco. La classe ‘94 vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano, anche in vista di una maglia da titolare in azzurro.

La rivelazione: Nelle prime uscite, in attesa che Simic recuperi la miglior condizione e si inserisca negli schemi, il tecnico Ganz ha puntato forte su Miriam Longo, classe 2000, come trequartista alle spalle delle due punte. Se la giovane calciatrice saprà giocarsi bene le sue chance in avvio di stagione potrebbe essere lei una delle grandi sorprese della stagione.

L’allenatore: Al secondo anno alla guida del Milan per Maurizio Ganz l’obiettivo è battere la Juventus e portare in rossonero il primo titolo. Non sarà un compito facile, la concorrenza del resto non manca e le bianconera appaiono ancora un po' avanti.

Obiettivo: Scudetto

Milan femminile Korenciova; Bergamaschi, AGARD, Fusetti (SPINELLI), Tucceri Cimini; Conc, Jane, GRIMSHAW (RASK); SIMIC (Longo); DOWIE, Giacinti

Acquisti : Natasha Dowie (Melbourne Victory FC), Laura Agard (Fiorentina), Selena Babb, Giorgia Spinelli (Reims), Caroline Rask (Fortuna Hjorring), Christy Grimshaw (Metz), Julia Simic (West Ham)

Cessioni: Berglind Thorvaldsdottir (fp Breidablik) Francesca Zanzi (fc), Pamela Begic (fc), Nora Heroum (fp) Marta Carissimi (rit), Sandra Zigic (fc), Monica Mendes (Sporting Lisbona), Raffaella Manieri (fc), Adriana Martin (Lazio Women), Stine Hovland (fc), Lady Andrade (Deportivo la Coruna)

