Riparte la A femminile: Pink Bari, alla caccia dell'ennesima salvezza

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Dopo la salvezza in extremis di un anno fa la Pink Bari è pronta per un’altra stagione in Serie A con il solito obiettivo di mantenere la categoria. Il mercato è stato abbastanza tranquillo almeno fino al momento, ma la società ha saputo tenere in Puglia gli elementi di spicco – dal portiere Myllyoja all’attaccante Manno passando per Novellino, Soro e Ketis – dell’ultima stagione. Dal mercato è poi arrivata l’attaccante Gabriela Matouskova che dovrà portare gol pesanti per la salvezza.

La stella: Debora Novellino è la bandiera e la stella della squadra pugliese. Punto di forza della difesa, con licenza di segnare gol pesanti, la classe ‘97 è rimasta ancora in biancorosso per conquistare una nuova salvezza.

La rivelazione: Non sarà proprio una sorpresa, ma Noemi Manno quest’anno è ormai in rampa di lancio per salire di livello (non ce ne voglia la Pink). Classe ‘98, al bari dal 2016, con una partentesi in forza al Verona, la numero 10 è la calciatrice che può dare qualità e gol all’attacco pugliese.

L’allenatore: Confermata sulla panchina Cristiana Mitola andrà alla caccia di una nuova salvezza con il lancio di nuove leve dal sempre florido vivaio pugliese. Una missione difficile perché il livello si è alzato, ma a Bari sperano in un nuovo piccolo-grande miracolo.

Obiettivo: Salvezza

Pink Bari Myllyoja; Soro, Di Bari, Novellino, Capitanelli; Piro, Ketis, SILVIONI; Manno, MATOUSKOVA, Helmvall (SULE)

Acquisti: Elisa Carravetta (Inter), Ludovica Silvioni (Juventus), Gabriela Matoušková (Sparta Praga), Erika Venanzi

Cessioni: Paige Culver (Asj Soyaux), Cristiana Carp (Fortuna Hjorring), Henna-Riikka Honkanen (JyPK)

* In maiuscolo i nuovi acquisti