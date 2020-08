Riparte la A femminile: Sassuolo, mina vagante della A. Anche senza Sabatino

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Il Sassuolo si prepara a un’altra stagione da mina vagante, in cui provare a sgambettare le grandi e togliersi soddisfazioni magari mettendosene qualcuna alle spalle. In estate è arrivata una partenza importante come quella di Sabatino in attacco e toccherà alla neo arrivata Valeria Pirone, con Cambiaghi e Ferrato, segnare quei gol che portava in dote il numero 9 dell’Italia. In difesa sono arrivate tre straniere tutte da scoprire come la giapponese Mihashi, la messicana Fientes e la svedese Brundin, oltre una conoscenza del calcio italiano come Philtjens a presidiare la corsia mancia. Il colpo però è arrivato in mezzo al campo con Alice Parisi pronta a prendere in mano la squadra neroverde.

La stella: Alice Parisi è senza dubbio la calciatrice di spicco della squadra di Piovani. Ha tutte le qualità, tecniche e morali, per guidare la squadra in mezzo al campo e magari rilanciarsi anche in maglia azzurra dopo un paio di stagioni in chiaroscuro con la maglia viola addosso.

La rivelazione: Con l’addio di Sabatino nell’attacco del Sassuolo si aprono spazi per Michela Cambiaghi, calciatrice di talento classe ‘96, a cui il Sassuolo chiederà quel salto di qualità finora solo abbozzato per mantenere la squadra a ridosso delle prime. Può essere lei la calciatrice rivelazione dei neroverdi

L’allenatore: Ormai una vera e propria certezza del calcio femminile, Gianpaolo Piovani ora deve provare solo a guidare il Sassuolo ancora più in alto, per sfidare le big nonostante un budget inferiore. La sfida nella sfida quest’anno sarà riuscire a trarre il meglio della diverse straniere arrivate e digiune di Serie A, ma questo non pare un problema insormontabile per un tecnico navigato come lui.

Obiettivo: Metà classifica

Sassuolo femminile Lemey; Filangeri, MIHASHI, BRUDIN (FUENTES); Lenzini, Dubcova, PARISI, Giurgiu (Monterubbiano), PHILTJENS; Cambiaghi, PIRONE (Ferrato)

Acquisti: Alice Lugli (fp Empoli), Valeria Pirone, Martina Lenzini (Juventus). Nicole Lauria (Bologna), Alice Parisi (Fiorentina), Haley Bugeja (Mgarr United), Davina Philtjens (Fiorentina), Estefania Fuentes (Club America), Mana Mihashi (Vegalta Sendai), Sophie Brundin

Cessioni: Heleen Jaques (Gent), Daniela Sabatino (Fiorentina), Emma Errico (fc), Camilla Labate (San Marino Academy), Julia Molin (fc)

* In maiuscolo i nuovi acquisti