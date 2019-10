Roma a corto di uomini. Hegerberg si candida con Thestrup

La Roma femminile va in aiuto della squadra maschile falcidiata da un numero enorme di infortuni (ben 13) in questo inizio di stagione. Dopo aver assistito alla rifinitura della squadra di Fonseca in vista della sfida contro il Borussia Monchegladbach di Europa League infatti la centrocampista Andrine Hegerberg ha avanzato su Twitter la propria candidatura assieme alla compagna Amalie Thestrup. “Ora che la squadra maschile è a corto di giocatori ci siamo noi (con due emoticon simboleggianti la stessa Hegerberg e Thestrup, ndr). - scrive la norvegese - No, li ho visti pronti. Sono eccitata per la sfida di domani".

Well, now as the men’s team is short on players 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️

Neh, they looked sharp and ready. I’m excited for tomorrow’s game! Daje 🐺 https://t.co/3JxoPS2XlK — Andrine S Hegerberg (@AndrineStolsmo) 23 ottobre 2019