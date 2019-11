© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La calciatrice e capitano della Roma femminile Elisa Bartoli ha parlato nella giornata di oggi durante la presentazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2020 per agevolare società e federazioni per il passaggio al professionismo delle donne sportive tenutasi presso la Sala Isma del Senato. “Per tanto tempo abbiamo sperato che il nostro status di calciatrici potesse essere riconosciuto a pieno. Questa è una battaglia di tutto il movimento calcistico femminile. - esordisce Bartoli come riporta Vocegiallorossa.it - Una bambina che inizia a giocare oggi deve sapere che potrà vivere di calcio. Un genitore che vede con quanta passione sua figlia inizia a giocare a pallone deve sapere che quello che fino a una certa età è semplicemente uno sport può essere una professione. Ci alleniamo tutti i giorni e passiamo gran parte delle giornate su un campo da calcio. Questa è la nostra vista. Vorremmo quindi che venissero rimossi tutti gli ostacoli che ci impediscono di sentirsi professioniste a pieno. Lo chiediamo per noi e per tutte le bambine che sognano un giorno di indossare la maglia della propria squadra del cuore e della Nazionale italiana".