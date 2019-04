La coach della Roma femminile Elisabetta Bavagnoli ha parlato alla vigilia dell'ultimo match della stagione, in trasferta sul campo della Fiorentina, squadra in lotta per lo Scudetto: "Vorrei che la squadra mostrasse tutto il proprio valore, vorrei vedere calciatrici che credono fino in fondo nelle loro qualità. - riporta il sito ufficiale della Roma - In questi due giorni ho detto alle ragazze che dobbiamo restare serene, anche se mercoledì non siamo riuscite a fare risultato. Per questo motivo abbiamo preparato la partita di domani contro la Fiorentina cercando di stimolare l'aspetto mentale più di tutto”.