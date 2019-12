Roma f, Ceasar: "Puntiamo al secondo posto. Qui sono felice"

Il portiere della Roma femminile Camelia Ceasar ha parlato a Roma tv della prima parte di stagione e del suo ambientamento nella nuova società: “Veniamo da tre vittorie importanti che sono servite per darci nuovamente fiducia e farci capire che qui c’è del potenziale e non tutto è perduto. Siamo state anche avvantaggiate da risultati delle altre squadre che ci hanno permesso di rimanere in corsa per il secondo posto, questo ci ha dato ulteriore fiducia per rimanere sempre concentrate e provarci fino alla fine. Per fare il salto di qualità ci manca ancora qualcosa, serve un po' di tempo visto che in tante siamo arrivate in estate e molte non avevano mai giocato la Serie A e dovevano impare a conoscerla. - continua Ceasar come riporta Vocegiallorossa.it - Il mio bilancio personale è molto positivo, sono felice di essere qua, ho ritrovato tanta serenità che mi era mancata. Ho trovato un gruppo nuovo e interessante, lo staff è preparato; sono contenta di essere qua. Sono contenta perché al di là di tutto la felicità era quello che volevo riottenere. Nel 2020 mi aspetto tanta consapevolezza in noi, come gruppo e spero che riusciremo a dimostrarlo".