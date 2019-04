Roma f., Corrado: "Grazie Bavagnoli per la fiducia. Salvai un modello"

Intervistata da Roma TV Heden Corrado, difensore classe 2002, ha parlato dell’esperienza in giallorosso, dei suoi modelli e del finale di campionato: “La filosofia del coach Bavaglioli mi piace molto è simile alla mia. Mi ha aiutata tanto in questa stagione e nonostante la grande competizione in rosa mi ha dato fiducia e affidato una maglia da titolare e credo di averla ripagata. Consigli? Tutte le compagne me ne danno, specialmente quelle che giocano in difesa come me dal capitano Bartoli a Lipman e Di Criscio. Modelli? Il mio modello è Cecilia Salvai, faccio lo stesso ruolo e la ritengo una giocatrice completa. Sono molto dispiaciuta per il suo infortunio, anche in vista dei Mondiali. - continua Corrado come riporta Vocegiallorossa.it - La stagione non era iniziata come ci aspettavamo, abbiamo vissuto dei momenti difficili, riuscendo poi a riprenderci, abbiamo iniziato a giocare come ci chiedeva la coach e ora ci divertiamo. Coppa Italia? È un grande traguardo per noi che siamo una squadra nuova. Non ci aspettavamo di arrivare fino a questo punto e ora la vogliamo vincere”.

