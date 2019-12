© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata nel corso di Dribbling la centrocampista della Roma femminile Manuela Giugliano ha parlato del premio di migliore calciatrice del 2019 e dei propri obiettivi per il futuro: “Essere premiata come migliore dell’anno è stato un onore sopratutto perché sono stata scelta delle altre calciatrici. Stare poi al fianco di Cristiano Ronaldo, il migliore al mondo, è stata un’emozione unica. - continua Giugliano – Ora devo rimanere me stessa e continuare a dare il meglio dentro e fuori dal campo, solo così posso fare grandi cose. Questo è stato un anno di cambiamento, la base per un nuovo mondo. Noi giochiamo a calcio per passione e vorremmo avere gli stessi diritti dei nostri colleghi uomini. Vediamo giorno dopo giorno che le cose stanno cambiando anche se, purtroppo, lentamente. Dobbiamo sperare che in tanti continuino ad aiutarci e a credere nel nostro movimento”.