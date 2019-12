Attraverso i propri profili social la centrocampista della Roma Manuela Giugliano ha voluto ringraziare chi le ha permesso di vincere il premio di migliore calciatrice della passata stagione nel corso del Gran Galà del Calcio AIC tenutosi ieri a Milano: “Sono super orgogliosa e onorata di aver ricevuto questo stupendo premio, sarà solo la base per continuare a mettere sempre più mattoncini per arrivare a conquistare un qualcosa di altrettanto importante… - si legge su Instagram - Volevo ringraziare tutte le mie compagne che mi hanno votata e spero di essere riuscita a far emozionare i vostri occhi con quello che mi viene meglio...! Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che sino ad oggi mi hanno appoggiata e sostenuta in qualsiasi scelta o decisione!”.