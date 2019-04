Roma f, Piemonte: "Fiorentina? Vogliamo chiudere alla grande la stagione"

Intervistata da Roma Tv l’attaccante giallorosso Martina Piemonte ha parlato della propria stagione, delle differenze con la Spagna (dove ha vestito la maglia del Siviglia) e dell’ultima di campionato contro la Fiorentina che potrebbe essere decisiva per le sorti dello scudetto: “La differenza tra il calcio italiano e spagnolo sta nella maggiore velocità e aggressività del primo, il nostro ha un altro stile ma questo non significa che uno sia migliore dell’altro. È per questo però che dopo aver giocato un anno all’estero dopo due partite in Serie A ho preso subito un’espulsione. In questa stagione ho avuto alti e bassi e purtroppo penso di non aver messo a disposizione della squadra tutte le mie potenzialità e mi spiace. Il campionato si è rinforzato molto, ogni partita è stata dura; è stato un campionato difficile e competitivo. Anche noi abbiamo detto la nostra e siamo entrate in campo per vincere sempre, perché la Roma è questo. Il quarto posto non è stato per nulla scontato, perché siamo una squadra giovane. - continua Piemonte come riporta Vocegiallorossa.it soffermandosi poi sulla doppia sfida alle viola - Come non era scontato arrivare quarte, non lo era arrivare in semifinale di Coppa Italia; la Fiorentina è forte e ha esperienza. Non è semplice giocare contro una squadra del genere ma noi abbiamo dato tutto e ci facciamo i complimenti vedendo fin dove siamo arrivate. Sabato sarà una partita molto dura, la Fiorentina vorrà vincere. In questo campionato ci manca la vittoria contro una grande, speriamo di riuscire a portare a casa i 3 punti per chiudere bene la stagione”.