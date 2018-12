Roma fem., Di Criscio: "Avanti con la nostra filosofia. Sogno i Mondiali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistata da Il Romanista il difensore della Roma femminile Federica Di Criscio ha parlato del la sua esperienza in giallorosso: “Ho accettato il progetto della Roma con grandissimo entusiasmo perché ho percepito da parte della società grande voglia di investire su di noi. Mi sono trovata concorde in tante cose. Credo tanto in questa società e in quello che ci può dare. Bisogna cambiare un po' lo stile perché entrare nella Roma non è scontato. Bavagnoli? Il coach ha fatto tanto perché crede con forza nel gruppo. Lei è una parte importante per noi perché a livello umano ci sta trasmettendo moltissimo. Fiorentina? Noi andiamo avanti con la nostra filosofia, la differenza la faremo noi in tutte le partite. Non siamo la squadra di inizio stagione e non sarà semplice per nessuno. Verranno in casa nostra e ci faremo rispettare. Andremo avanti con il nostro lavoro e credo che i risultati si vedano. Dopo un inizio difficile dovuto al fatto che dovevamo conoscerci siamo riuscite a risalire la china e abbiamo capito di poter raggiungere tanti risultati positivi. - continua Di Criscio – Nazionale? Il sogno e la voglia di rientrare c'è, quest'anno c'è il Mondiale. Io continuo a fare il mio, ma è ovvio che passa anche dalle prestazioni della squadra. Differenze col calcio maschile? Il nostro è ancora puro senza troppa visibilità, è ancora uno sport semplice. A livello tecnico-tattico non cambia nulla. Il bello del Femminile è che tante ragazze giocano solo per passione. È una cosa che cambierà ma per adesso è ancora il bello che ci contraddistingue. A livello tecnico-tattico non abbiamo niente da invidiare ai maschietti".