Roma Femm, Bonfantini: "Innamorata della città. Ammiro Morgan, una grandissima donna"

L'attaccante della Roma femminile Agnese Bonfantini ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club della sua avventura in giallorosso: “Quando ho saputo dell'interessamento della Roma ho subito deciso di accettare, mi è piaciuto subito il progetto e fin da subito ho capito che sarebbe stata un'avventura speciale. Non puoi trovarti male a Roma. Sono tutti belli i posti di Roma, non vedo l'ora di tornare a girare per il centro col mio gelato e vedere questi monumenti bellissimi. Con i tifosi ogni partita è bellissima, segnare ed esultare con loro mi manca tanto. - continua Bonfantini come riporta Vocegiallorossa.it - Ritorno in campo? Torneremo più forti di prima. Io nel mio piccolo sto lavorando sui dettagli da migliorare e so che lo stanno facendo anche le mie compagne. Sicuramente sarà un campionato combattuto. Nazionale? L'Algarve Cup è un sogno che si realizza, mi ritengo fortunata a vivere un momento di grande espansione per il calcio femminile. Idoli? Ho sempre tifato per il Milan, i miei idoli erano Kaka ed El Shaarawy. La calciatrice internazionale che ammiro di più è Alex Morgan, sa mixare la sua femminilità con il giocare a calcio e la ritengo una grandissima donna.”