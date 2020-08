Roma Femminile, Alves: "Sono tornata in Italia, e pronta per la nuova stagione"

Alla fine Italia fu. Perché Andressa Alves, calciatrice della Roma Femminile, è tornata in Italia, e, attraverso Twitter ha annunciato la voglia di riprendere il percorso interrotto lo scorso anno a causa del Covid-19: "Ciao ragazzi! Sono tornato in Italia e molto entusiasta della nuova stagione. Ora è necessario fare alcuni esami e poi ricominciare ad allenarsi".

L'attaccante era infatti nella sua terra natia, il Brasile, sfruttando il permesso per congedo matrimoniale, ma al momento del suo rientro nella capitale è scoppiata la pandemia che non le ha permesso di viaggiare: allenamenti casalinghi, poi la svolta. Chiaramente prima di far rientro in campo dovrà sottostare ai protocolli sanitari che prevedono una quarantena da rispettare, ma entro pochi giorni sarà arruolabile.