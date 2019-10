L’attaccante della Roma femminile Andressa Alves dal ritiro del Brasile ha rilasciato un’intervista a Yahoo Esportes in cui parla del suo arrivo in Italia dopo tanti anni passati al Bercellona e del suo ambientamento nel nostro paese: “Sono arrivata a Roma e ho trovato un’ottima struttura anche se il club è appena alla seconda stagione di attività. La Roma ha fatto di tutto per portarmi in Italia e io ho accettato questa sfida con grandi motivazioni, un campionato diverso, un nuovo club sono quello che serve per crescere ulteriormente. - continua Andressa Alves - Sono molto felice di aver scelto questa squadra e spero di ottenere grandi risultati fin da subito. Vogliamo qualificarci in Champions League e faremo tutto il possibile per realizzarlo in questa stagione”.