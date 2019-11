L’allenatrice della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli ospite di sky Sport ha parlato dell’avvio di stagione delle giallorosse, del cambio di modulo e degli obiettivi: “Dopo cinque giornate devo dire che non mi aspettavo questo percorso. I tre punti contro il Sassuolo sono fondamentali per tenere la scia e restare agganciate al secondo posto pur avendo affrontato due big. È un ottimo risultato. Ci sono state difficoltà in questo cammino e dobbiamo lavorare per superarle, il cambio del modulo è dovuto anche a questo perché servono soluzioni diverse per crescere. Scudetto? In questo momento credo a tutto, perché credo nelle mie calciatrici e nella loro voglia di migliorarsi. È mia responsabilità lavorare bene sulla loro testa. - continua Bavagnoli, come riporta Vocegiallorossa.it - Andressa? Finora non era al 100%, ora che sta crescendo ho pensato di metterla nella condizione migliore per potersi esprimere”.