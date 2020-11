Roma femminile, Bavagnoli sfida il Milan: "Gara importantissima, servono coraggio e solidità"

vedi letture

Betty Bavagnoli, allenatrice della squadra di calcio femminile della Roma, ha parlato a RomaTv in vista della sfida di campionato contro il Milan, prevista per domani pomeriggio: "Ci stiamo preparando molto bene per questa nuova sfida importantissima, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché siamo consapevoli di incontrare una grandissima squadra".

Sulla prestazione da fare.

"La Roma dovrà riuscire a fare una gara equilibrata con il coraggio di sempre, provando ad aggredire. Per poterlo fare tutti i reparti dovranno essere pronti, dovremo essere una squadra corta, compatta, il centrocampo dovrà fare filtro e dovrà lavorare molto bene. Credo che dovremo fare una grande prestazione di squadra con tutti e tre i reparti e con tutte le prime giocatrici che scenderanno in campo".